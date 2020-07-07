وزارة الخارجية تنعى الفريق محمد العصار: "قامةً عظيمةً ورمزاً كبيراً للوطن"
القاهرة - (أ ش أ):
نعت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، ببالغ الحزن والأسى، قامةً عظيمةً ورمزاً كبيراً للوطن، وهو الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم.
وأعربت وزارة الخارجية لأسرة الفريق العصار عن خالص العزاء وصادق المواساة، داعيةً المولى - عزّ وجلّ - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
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