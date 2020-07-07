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السعودية تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية

12:02 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
السعودية تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية

الأمير فيصل بن فرحان

الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن المملكة لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية.

وقال بن فرحان، خلال الاجتماع الوزاري العربي الصيني، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأردن، اليوم الاثنين، إن المملكة تؤكد على وحدة وسـيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف "المملكة تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مضيفًا أن تلك التدخلات التي تلعب دورًا تخريبيًا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

كما جدد وزير الخارجية السعودية على تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتابع "كما ننظر بكل تقدير لأفكار الرئيس تشي جين بينج المدركة للمصير المشترك للبشرية، وللمبادرات الطموحة للحزام والطريق، التي من شأنها تحقيق مستويات عليا من التعاون والتنمية والمصالح المشتركة".

هذا ووعد وزير الخارجية أن اجتماع اليوم هو خطوة إضافية لتدعيم التعاون العربي الصيني في مجالاته المختلفة، وقال: "إننا سنسعى قريبًا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستستضيفها المملكة العربية السعودية".

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي السعودية

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