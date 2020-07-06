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وزيرا خارجية الإمارات وكرواتيا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود احتواء كورونا

09:57 م الإثنين 06 يوليه 2020
وزيرا خارجية الإمارات وكرواتيا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود احتواء كورونا

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع وزير خارجية كرواتيا جرليك رادمان، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، منها التجارية والاستثمارية والصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تناولا خلال الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

وبحث الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وتبادل الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية كرواتيا التعازي في ضحايا "كوفيد – 19" .. وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية المبذولة من أجل الوصول إلى لقاح للمرض.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين .

من جانبه، أشاد جرليك رادمان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

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