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روسيا تعلن فشل مفاوضاتها مع أمريكا بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة

07:46 م الإثنين 06 يوليه 2020
روسيا تعلن فشل مفاوضاتها مع أمريكا بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده والولايات المتحدة فشلتا في تقريب المواقف بينهما بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تعيد واشنطن النظر في قرارها بالانسحاب من هذه المعاهدة.

وأضاف لريابكوف في تصريح اليوم الإثنين "إن التقارب في النهج بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم يتحقق"، موضحا أن هذا كان يمكن التنبؤ به.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن مزاعم الولايات المتحدة ضد روسيا بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة لا أساس لها ، مشددا على أن بلاده لا تنوي التوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها.

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