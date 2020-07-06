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ميركل تلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل

02:45 م الإثنين 06 يوليه 2020
ميركل تلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل

أنجيلا ميركل

برلين - أ ش أ

صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اليوم الاثنين بأن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستتوجه إلى بروكسل بعد غد الأربعاء، وهي المرة الأولى التى تسافر فيها للخارج منذ تفشي وباء كورونا المستجد Covid-19.

وقال المتحدث إن برنامج المستشارة الألمانية ميركل سوف يبدأ من البرلمان الأوروبي في بروكسل حيث تعقد جلسات ومباحثات تتركز جميعها على الرئاسة الألمانية للمجلس الأوروبي، إذ تجري مباحثات مع رئيس مجلس نواب البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي، وستلقي خطابا أمام البرلمان، كما ستعقد لقاءً ثنائياً مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

يشار إلى أن المانيا قد ترأست مجلس الاتحاد الأوربى منذ أول يوليو الجاري، وخلال الأشهر الثمانية عشرة القادمة سوف تترأس على التوالي كل من ألمانيا والبرتغال ثم سلوفينيا مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، ضمن ما يُعرَف باسم البرنامج الثلاثي، يتوافق رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي المتتاليين على اتخاذ القرارات السياسية بشكل مشترك، ومن أجل ضمان انتقال سلس للرئاسة خلال هذه الفترة.

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