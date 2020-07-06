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الصين تعلن مستوى الخطر الثالث لتفشي "الطاعون الدملي" وتمنع صيد الحيوانات

03:15 ص الإثنين 06 يوليه 2020
الصين تعلن مستوى الخطر الثالث لتفشي "الطاعون الدملي" وتمنع صيد الحيوانات

أرشيفية

أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.

وقالت السلطات الطبية في مدينة بيان-نور إنها أعلنت مستوى الخطورة الثالث لانتشار المرض.

وتم رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة وأضافت اللجنة أن المريض يخضع الآن للعلاج والعزل، وتم تقييم حالته على أنها مستقرة.

وأمس، تم نقل رجل مشتبه بإصابته بالطاعون الدبلي إلى المستشفى وبعد ذلك تم الإعلان عن المستوى الثالث من التحذير الوبائي في هوشون (وحدة إدارية إقليمية في منغوليا الداخلية) في أوراد-تشونغكي في مدينة بيان نور.

ووفقا للسلطات، هناك خطر من انتشار المرض بين سكان المدينة، وأعطيت توصيات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية.

الصين الطاعون الدملي مستوى الخطر الثالث منغوليا

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