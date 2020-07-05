حاكمة طوكيو يوريكو كويكي تفوز بولاية ثانية

طوكيو - (د ب أ)

فازت حاكمة طوكيو الحالية، يوريكو كويكي، بولاية ثانية اليوم الأحد، بعد حصولها على ملايين الأصوات، بحسب النتائج الأولية، ويرجع ذلك على ما يبدو إلى الثقة في معالجة تفشي فيروس كورونا في العاصمة، وإقامة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة العام المقبل.

وأظهرت النتائج الأولية واستطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، فوز كويكي ، وزيرة الدفاع السابقة التي أصبحت أول امرأة تقود العاصمة اليابانية قبل أربع سنوات، بنحو 60% من الأصوات، لتتقدم بذلك بفارق كبير على جميع المرشحين الـ 21 الآخرين.

وقالت كويكي بعد إعلان نتائج استطلاعات الخروج: "أنا مسرورة للغاية لحصولي على دعم قوي من سكان طوكيو ، وفي الوقت نفسه أشعر بمسؤولية كبيرة عن ولاية ثانية مهمة للغاية".

وذكرت كوكي 67 عاما، أن الأولوية القصوى لطوكيو ستكون التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وانطلق التصويت وسط إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي في ظل ارتفاع بحالات الإصابة الجديدة، مع تسجيل 100 حالة إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم الأحد.

وأوضحت كويكي أن طوكيو ستنشئ هيئة تماثل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تحسبا لموجة أخرى من الإصابات.

وأدلى نحو 4ر11 مليون ناخب مؤهل، بأصواتهم في مراكز الاقتراع.

وكان المرشحون يركزون على كيفية الاستجابة للجائحة والاستعداد لموجتين ثانية وثالثة لتفشي الفيروس، وكذلك إدارة اقتصاد طوكيو وسط تراجع جراء تفشي الفيروس.

وقبل الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية آذار/مارس، قال منتقدون إن كويكي تقلل من عدد الإصابات بالفيروس من أجل السماح بانطلاق الدورة هذا العام.

وارتفع بصورة كبيرة عدد حالات الإصابة المؤكدة فور موافقة اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات المحلية على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام إلى 2021 في الرابع والعشرين من مارس.

وأفاد استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته هيئة الإذاعة اليابانية، بأن 27% من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنه ينبغي أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية وفقا لما هو مخطط له العام المقبل، بينما قال 36% إنه ينبغي أن تلغى. وقال 17% إنه ينبغي تأجيلها مرة أخرى.

وقال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، في بيان إنه يأمل في "تعاون أكثر قربا مع الحاكمة كويكي، باعتبارها حاكمة للمدينة المستضيفة للأولمبياد، بينما نعمل على السماح بإنطلاق الدورة".