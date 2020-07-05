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العراق يسجل 105 حالات وفاة و2125 إصابة جديدة بكورونا

05:23 م الأحد 05 يوليه 2020
العراق يسجل 105 حالات وفاة و2125 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60479 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 105 حالات وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 2473 حالة بعد تسجيل 105 حالات وفاة اليوم الأحد ، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 33017 بعد تسجيل 1940 حالة شفاء اليوم أيضا.

العراق وزارة الصحة العراقية بغداد فيروس كورونا

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العراق: تسجيل 2125 إصابة بكورونا وشفاء 1940 مصاباً

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