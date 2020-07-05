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279 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان خلال 24 ساعة

02:30 م الأحد 05 يوليه 2020
279 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان خلال 24 ساعة

أرشيفية

كابول- (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة الأفغانية 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من 592 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية في 15 إقليما. كما سجلت الوزارة 38 حالة وفاة جديدة و202 حالة شفاء، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها في البلاد إلى 32 ألفا و951 حالة وإجمالي حالات الوفاة إلى 864 والشفاء 19 ألفا و366 .

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 12 ألفا و721 حالة. وحتى الآن تم اختبار 75 ألفا و747 عينة، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة.

فيروس كورونا وزارة الصحة الأفغانية كابول

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