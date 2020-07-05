بريطانيا تحتفل بالذكرى الـ72 ليوم الخدمات الصحية الوطنية

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الشعب البريطاني يعتزم الاحتفال مساء اليوم الأحد بالذكرى ال72 ليوم الخدمات الصحية الوطنية، وذلك من خلال التصفيق تحيةً للأطقم الطبية لمجهودها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

كما التزم البريطانيون (حسبما نقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني) يوم أمس السبت بدقيقة صمت، مع إضاءة الشموع تخليدا لذكرى ضحايا جائحة "كورونا"، وكان ذلك بمشاركة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن المقرر أن يلتقي جونسون ببعض فرق الأطقم الطبية في الحديقة رقم 10 في وقت لاحق من اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء في دوانيج ستريت.

وكان جونسون قد حث - في مؤتمر صحفي عقده في داونينج ستريت أمس الأول الجمعة - الشعب البريطاني على التصفيق من أجل الأطقم الطبية الذين عملوا بلا كلل أو تعب لمساعدة البلاد على تخطي هذا الوباء.

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة إلى 286 ألفا و412 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغت 44 ألفا و283 حالة.. فيما تعافى 1375 مصابا حتى الآن.