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سويسرا: إصابات كورونا 50 ألفا و548 والوفيات 6132

09:46 ص الأحد 05 يوليه 2020
سويسرا: إصابات كورونا 50 ألفا و548 والوفيات 6132

أرشيفية

زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 50 ألفا و548 حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت ستة آلاف و132 حالة . وتعافى 187 من المصابين حتى الآن .

ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .

فيروس كورونا زيورخ سويسرا

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