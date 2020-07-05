سويسرا: إصابات كورونا 50 ألفا و548 والوفيات 6132
زيورخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 50 ألفا و548 حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت ستة آلاف و132 حالة . وتعافى 187 من المصابين حتى الآن .
ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .
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