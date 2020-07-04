الجزائر تسجل 9 وفيات و430 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا، برصد 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 17 إصابة عن اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15500 حالة مؤكدة.

وأعلن جمال فورار،المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 9 وفيات جديدة وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 946 حالة.

كما أشار فورار إلى تماثل 349 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من المرض إلى 11181 حالة شفاء، بينما يتواجد 56 مريضا في العناية المركزة.