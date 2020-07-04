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تطبيق الحظر الجزئي في ديالي العراقية بدءا من الغد

02:56 م السبت 04 يوليه 2020
تطبيق الحظر الجزئي في ديالي العراقية بدءا من الغد

تطبيق الحظر الجزئي في العراق

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الأزمة الحكومية في ديالي بالعراق، اليوم السبت، إلغاء الحظر الوقائي الشامل واعتماد الحظر الجزئي اعتبارا من غد الأحد.

ونقلت الوكالة العراقية للأنباء عن مصدر في خلية الأزمة قوله إن اعتماد الحظر الجزئي جاء بعد أسبوع من تطبيق الحظر الوقائي الشامل من أجل مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، قررت خلية الأزمة في النجف برئاسة المحافظ لؤي الياسري إعادة فرض الحظر الجزئي في المحافظة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من فجر اليوم التالي.

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