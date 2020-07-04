الخارجية الروسية: ندرس مختلف الخيارات بعد انسحاب واشنطن من اتفاقية الأجواء المفتوحة

موسكو – (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو تدرس مختلف الخيارات بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة، لافتا إلى أن مستقبلها يعتمد على مواقف الدول الأخرى.

وأضاف ريابكوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت - أن "موسكو لا تتوقع أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها بالانسحاب من هذه الاتفاقية في مؤتمر للدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة الذي سيعقد في 6 يوليو".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه سيكون من الخطأ بالمثل الافتراض أن روسيا في هذا الموقع ستغادر لسبب ما عن خطها، والذي تم الإعلان عنه مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة علنًا وخلف الأبواب المغلقة، منطق موقفنا لا يمكن إنكاره، ننطلق من حقيقة أن غالبية الأطراف في الاتفاقية تعترف بهذه الحقيقة على أي حال".