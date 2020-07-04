للأسبوع الثالث على التوالي.. لا إصابات محلية بكورونا في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

شهدت هونج كونج الآن ثلاثة أسابيع، دون تسجيل أي انتقال محلي لمرض كوفيد-19، فيما لم تسجل أي إصابات، السبت، على الرغم من تسجيل 6 حالات واردة من الخارج، من بينها حالة إصابة لطيار، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية عن مصدر حكومي.

وأضاف المصدر أن الطيار كان عائدا من كازاخستان. وتم إعفائه من اختبار فيروس كورونا والحجر الصحي، لكنه توجه إلى إحدى العيادات بعد عودته وأثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وكانت المدينة شهدت ارتفاعا للحالات الواردة من الخارج للإصابة بفيروس كورونا مؤخرا. والحالات الواردة الأخيرة ترفع حصيلة الإصابات في المدينة إلى 1253 .

وفي ضوء الوضع الأخير، أعلنت وزارة الصحة في هونج كونج أمس الجمعة أن الوافدين عبر طائرات من مناطق أقل خطورة يمكن أن ينتظروا نتائج اختبارات الفيروس في المنزل أو في فنادق، إذا كانت منشآت الانتظار المحددة مكتظة، حيث زاد عدد المسافرين الوافدين في مطار هونج كونج الدولي بشكل كبير مؤخرا.