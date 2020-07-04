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بومبيو يؤكد دعم واشنطن للانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا

08:04 ص السبت 04 يوليه 2020
بومبيو يؤكد دعم واشنطن للانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده للانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة في فنزويلا وللانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة فيها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي عشية احتفال فنزويلا بالذكرى رقم 209 للاستقلال والذي يوافق يوم 5 يوليو.
وقال بومبيو "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة ، أؤكد دعمنا الدائم لشعب فنزويلا ، وللرئيس المؤقت خوان جوايدو ، وللجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا ".

وأضاف:" كانت فنزويلا أول مستعمرة إسبانية في أمريكا الجنوبية تعلن استقلالها في عام 1811 ، واليوم ، يحمل الشعب الفنزويلي روح سيمون بوليفار " القائد العسكري الثوري المولود بفنزويلا والمعروف بكونه محرر أمريكا اللاتينية " بينما يسعون إلى انتقال ديمقراطي من الحكم الاستبدادي.

وأكد "بومبيو"، أن الولايات المتحدة ، وما يقرب من 60 دولة ، تقف مع الفنزويليين في داخل فنزويلا ، كما تساند أكثر من 5 ملايين فنزويلي أجبروا على الفرار من بلادهم.

واعتبر أن كل يوم يدافع فيه الفنزويليون عن حقوقهم يجعلهم أقرب للاحتفال بالاستقلال الحق ، مشيرا إلى أن هذا الصراع من أجل الحرية والديمقراطية لن ينتهي حتى تتحقق أهدافه.

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مايك بومبيو فنزويلا واشنطن الانتقال السلمي للسلطة

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