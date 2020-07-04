أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بكورونا
سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلاتها اليومية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفقا لسكاي نيوز فقد سجلت أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويذكر أن الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا، أصدر تحذيراً شديداً خلال شهادته الأخيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً إن إصابات فيروس كورونا الجديد يمكن أن ترتفع إلى 100 ألف حالة يومياً إذا لم تتغير الأمور في البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
72711
عدد المصابين
-
19690
عدد المتعافين
-
3201
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11162339
عدد المصابين
-
6230940
عدد المتعافين
-
528078
عدد الوفيات
إعلان