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أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بكورونا

03:12 ص السبت 04 يوليه 2020
أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بكورونا

أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلاتها اليومية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفقا لسكاي نيوز فقد سجلت أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويذكر أن الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا، أصدر تحذيراً شديداً خلال شهادته الأخيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً إن إصابات فيروس كورونا الجديد يمكن أن ترتفع إلى 100 ألف حالة يومياً إذا لم تتغير الأمور في البلاد.

أمريكا فيروس كورونا حالات وفاة

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