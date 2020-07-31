أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

دراسة أمريكية: الأطفال من جميع الأعمار عُرضة للإصابة بكورونا

11:06 م الجمعة 31 يوليه 2020
دراسة أمريكية: الأطفال من جميع الأعمار عُرضة للإصابة بكورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، أن الأطفال من جميع الأعمار معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحذرت الهيئة من أن الأطفال "قد يكون لهم دور مهم " في نشر المرض.

وتأتي الدراسة التي صدرت اليوم الجمعة وسط جدل يتسم بالتوتر على نحو متزايد في الولايات المتحدة حول إعادة فتح المدارس الشهر المقبل ، حيث تعارض نقابات المعلمين الجهود التي يبذلها بعض المسؤولين المنتخبين لاستئناف حضور التلاميذ بأنفسهم إلى الفصول الدراسية.

وتستند الدراسة إلى بحث مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا ظهرت في مخيم صيفي للأطفال في ولاية جورجيا بجنوبى الولايات المتحدة.

وأثبتت البراهين والاستنتاجات أن 76 في المائة ممن تم اختبارهم عادت نتائجهم إيجابية بالنسبة لإصابتهم بالفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي ربع أولئك الذين ثبتت إصابتهم لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإصابات حدثت "على الرغم من جهود مسؤولي المخيم لتنفيذ معظم الاستراتيجيات الموصى بها لمنع انتقال العدوى".

فيروس كورونا الولايات المتحدة هيئة مراكز مكافحة الأمراض

الخبر التالى:

أمريكا: وفيات كورونا بفلوريدا تحطم الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17201277

    عدد المصابين

  • 10716271

    عدد المتعافين

  • 670454

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أرقام مبشرة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا أول أيام العيد