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الجزائر: 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

07:06 م الجمعة 31 يوليه 2020
الجزائر: 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

السلطات الصحية في الجزائر

الجزائر - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 30 ألفا و394.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 10 وفيات جديدة بتراجع 4 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1210.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن تعافي 455 حالة جديدة، بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الوباء إلى 20 ألفا و537، مشيرا إلى تواجد 65 مريضا في العناية المركزة.

الجزائر وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا

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