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وزيرة الدفاع الألمانية: سحب الولايات المتحدة قواتها من بلادنا أمر مؤسف

06:03 م الجمعة 31 يوليه 2020
وزيرة الدفاع الألمانية: سحب الولايات المتحدة قواتها من بلادنا أمر مؤسف

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

برلين - أ ش أ
وصفت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الجمعة، عزم الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من بلادها بأنه أمر "مؤسف".
وشددت الوزيرة الألمانية، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، على ضرورة قيام الدول الأوروبية بالمزيد من أجل حماية أمنها، معربة عن أملها في تحقيق الاستفادة من رئاسة ألمانيا الحالية للاتحاد الأوروبية في إحراز تقدم في قضايا الأمن والسياسة الدفاعية.
وأكدت أنيجريت على ضرورة مراعاة المصالح الأوروبية والألمانية، مضيفة: "الحقيقة هي أن حياة جيدة في ألمانيا وأوروبا تعتمد أكثر وأكثر على كيفية ضماننا لأمننا بأنفسنا".
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالخطط "المؤسفة" لسحب القوات الأمريكية، فستدعو حكام الولايات الألمانية المتضررة بعد فصل الصيف لمناقشة كيفية دعم الجيش الألماني لمناطقهم.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي أنه سيسحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا، حيث سيعيد 6400 منهم للبلاد وينقل 5600 آخرين إلى دول أوروبية أخرى.

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Asha
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