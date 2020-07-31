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الإتحاد الأوروبي يعيد فرض حظرا لدخول المسافرين من الجزائر

05:38 م الجمعة 31 يوليه 2020
الإتحاد الأوروبي يعيد فرض حظرا لدخول المسافرين من الجزائر

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

سيخضع الجزائريون مرة أخرى لحظر على السفر غير الأساسي إلى الاتحاد الأوروبي، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا.

وتبدأ سريان الإجراءات اليوم الجمعة وتعني أن السكان من 11 دولة غير عضو بالاتحاد الأوروبي وهي استراليا وكندا وجورجيا واليابان والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس واروجواي، سيتم إعفاؤهم من القيود. وسينطبق ذلك على الصين، إذا تمت الموافقة على اتفاق معلق متبادل لسكان الاتحاد الأوروبي.

غير أن المسؤولية النهائية لتنفيذ التغييرات تقع على عاتق الدول الأعضاء.

وكان دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي قد قالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأول الأربعاء إن الجزائريين سيخضعون مجددا لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر.

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على إعادة فرض القيود على المقيميين الجزائريين، وفقا للمصادر، ووقعت الدول الأعضاء على الخطوة أمس الخميس.

وقد شهدت الجزائر زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت حتى الآن 28615 إصابة مؤكدة و1174 حالة وفاة، مقارنة بـ20615 إصابة و1028 وفاة حتى 14 يوليو.

الإتحاد الأوروبي الجزائر فيروس كورونا الصين

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