الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بخمس رحلات أسبوعية

فيينا- (أ ش أ):

استأنفت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الجمعة رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام أسبوعين بسبب جائحة كورونا .

وقالت مصادر في الشركة إن الرحلات بين القاهرة وفيينا ستجرى بنحو 5 رحلات أسبوعيا .

وأشارت هيئة الطيران المدني النمساوية- في بيان لها- أن الحظر الذي كان مفروضا على الرحلات مع 18 دولة قد انتهت صلاحيته اعتبارا من اليوم، مع التشديد على ضرورة الحصول على شهادة طبية حديثة تفيد بالخلو من فيروس كورونا " بي سي أر " يتم تقديمها في المطار فور الوصول، لافتة إلى استمرار حظر الطيران مع شنغهاي وتل أبيب وعدة ولايات امريكية .