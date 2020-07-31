الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بخمس رحلات أسبوعية
فيينا- (أ ش أ):
استأنفت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الجمعة رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام أسبوعين بسبب جائحة كورونا .
وقالت مصادر في الشركة إن الرحلات بين القاهرة وفيينا ستجرى بنحو 5 رحلات أسبوعيا .
وأشارت هيئة الطيران المدني النمساوية- في بيان لها- أن الحظر الذي كان مفروضا على الرحلات مع 18 دولة قد انتهت صلاحيته اعتبارا من اليوم، مع التشديد على ضرورة الحصول على شهادة طبية حديثة تفيد بالخلو من فيروس كورونا " بي سي أر " يتم تقديمها في المطار فور الوصول، لافتة إلى استمرار حظر الطيران مع شنغهاي وتل أبيب وعدة ولايات امريكية .
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