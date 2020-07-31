فيجي تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا
سوفا- (أ ش أ):
سجلت فيجي اليوم الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال وزير الصحة في فيجي إفيريمي واكاينابيت - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 66 عاما والذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته من الهند.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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