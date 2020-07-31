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فيجي تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

10:38 ص الجمعة 31 يوليه 2020
فيجي تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

أرشيفية

سوفا- (أ ش أ):

سجلت فيجي اليوم الجمعة أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الصحة في فيجي إفيريمي واكاينابيت - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 66 عاما والذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته من الهند.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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