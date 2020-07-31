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سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 35022 حالة والوفيات 1980

10:19 ص الجمعة 31 يوليه 2020
سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 35022 حالة والوفيات 1980

أرشيفية

زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 35022 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 1980 حالة. وقد تعافى 31100 شخص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة.

فيروس كورونا زيورخ سويسرا

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