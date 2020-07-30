الرئيس اليمني يهنئ أمير الكويت بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عدن - أ ش أ

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، برقية تهنئة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمني نوه في البرقية إلى مواقف ومكانة دولة الكويت أميراً وحكومة وشعبا تجاه أشقائهم في اليمن، مثمناً مواقفهم العروبية والتاريخية الأصيلة النابعة من روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأعرب الرئيس اليمني عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لأمير الكويت بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الكويت التطور والازدهار وأن تعود هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين وقد تحقق لهما كل التطور والازدهار وكل ما يصبوان إليه من مجد ورفعه.