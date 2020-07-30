ترامب يتهم الديمقراطيين بالسعي لتدمير نمط الحياة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة اليوم الخميس أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض، متهما إياهم بالسعي لتدمير نمط الحياة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب من ولاية تكساس في إطار حملته الانتخابية: "إنهم يريدون اقتلاع وتدمير جميع القيم الأمريكية".

وأضاف ترامب أن خصومه في الحزب الديمقراطي ومرشحهم لانتخابات الرئاسة جو بايدن سيفرضون حظرا على الأبقار ضمن برنامج بيئي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تخوفه من أن بايدن سينضم مجددا إلى اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، التي انسحبت منها واشنطن خلال فترة ترامب الرئاسية.

وادعى ترامب أنه "لن يكون هناك المزيد من الأبقار ولا مزيد من الماشية" ، على الرغم من أن بايدن لم يوافق على أي شيء من هذا القبيل. وتشتهر ولاية تكساس بمزارع تربية الماشية.

وتظهر استطلاعات للرأي في بعض الولايات المتأرجحة، تخلف الرئيس ترامب عن جو بايدن بأعداد كبيرة، إلا أن محللين يحذرون من أن المنافسة ربما لا تزال محتدمة.