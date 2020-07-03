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‏الصحة العالمية: نتائج مبدئية لتجارب علاج لكورونا خلال أسبوعين

05:32 م الجمعة 03 يوليه 2020
‏الصحة العالمية: نتائج مبدئية لتجارب علاج لكورونا خلال أسبوعين

منظمة الصحة العالمية

وكالات:
توقعت منظمة الصحة العالمية، أن تظهر نتائج مبدئية لتجارب علاج لكورونا خلال أسبوعين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
فيما كانت منظمة الصحة العالمية أكدت أنها تعتبر نتائج اختبارات "ديكساميثازون" لعلاج فيروس كورونا المستجد "طفرة" في مكافحة الجائحة، مشددة على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء.
وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان: "ديكساميثازون يمثل واحدة من الطفرات الكثيرة اللازمة لمكافحة COVID-19، لكننا بحاجة إلى دراسة كل المعطيات الخاصة باستخدام الدواء".
وشدد رايان على أنه من بالغ الأهمية اعتماد "ديكساميثازون" بإشراف دقيق من قبل الموظفين الطبيين، مشيرا إلى أنه من المهم جدا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.
وذكر المسؤول أنه يأمل في أن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

منظمة الصحة العالمية تجارب علاج كورونا فيروس كورونا مايك رايان

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