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التحالف يعلن تدمير 4 طائرات حوثية مفخخة قبل وصولها للسعودية

03:52 م الجمعة 03 يوليه 2020
التحالف يعلن تدمير 4 طائرات حوثية مفخخة قبل وصولها للسعودية

تحالف دعم الشرعية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة اليوم الجمعة تدمير 4 طائرات حوثية مفخخة قبل وصولها إلى المملكة .

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له اليوم الجمعة" أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية".

وأوضح العقيد المالكي" الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية"، مؤكدًا" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية".

تحالف دعم الشرعية اليمن الميليشيا الحوثية الإرهاب

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