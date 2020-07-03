ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع ألعاب نارية بتركيا إلى 75 شخصًا

أنقرة - أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار مصنع للألعاب النارية شمال غربي تركيا إلى مقتل شخصين وإصابة 73 آخرين.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم الدفع بـ 85 سيارة إسعاف، ومروحيتين إسعاف جوي، و11 فريق إنقاذ إلى المنطقة.

ولم يعرف على الفور سبب وقوع الحادث بالمصنع الذي يقع بعيدًا عن المناطق السكنية، ومع ذلك فإن استمرار الانفجارات عرقل جهود السيطرة على الحريق.