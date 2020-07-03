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وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

02:42 م الجمعة 03 يوليه 2020
وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار

وكالات:

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، يرافقه رئيس الأركان التركي إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، حسبما نقلت روسيا اليوم ووكالة الأناضول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "وزير الدفاع التركي في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق".

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار طرابلس أردوغان

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