الجيش الباكستاني يرفض ادعاءات هندية حول تواجد قوات صينية في البلاد
إسلام آباد- (أ ش أ):
رفض الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، بشدة الادعاءات الهندية حول تواجد قوات صينية في باكستان.
وقال المتحدث العسكري للجيش الباكستاني بابر افتخار -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- "إن الأخبار المتداولة في الإعلام الهندي التي تدعى نشر قوات الجيش الباكستاني الإضافية على الخط الفاصل في كشمير، وفي منطقة جلجت بلتستان بشمال باكستان واستخدام الصين قاعدة "سكردو" الواقعة في جلجت بلتستان، كاذبة وغير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة".
ونفى المتحدث العسكري الباكستاني أي مثل هذا التحرك أو تجنيد قوات إضافية.
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