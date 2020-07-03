مقتل 17 من السيخ جراء اصطدام قطار بحافلة في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

قال مسؤولون إن ما لايقل عن 17من الحجاج السيخ لقوا حتفهم في باكستان اليوم الجمعة عندما اصطدم قطار بالحافلة التي كان تقلهم عند معبر للسكك الحديدية، بسبب غياب المسؤول عن المعبر.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد أكرم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث وقع في بلدة شيخوبورا بإقليم البنجاب، وسط البلاد.

وأضاف أكرم أن حوالي عشرة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتابع بالقول إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث إن حالة بعض المصابين حرجة.

وقال إن الحجاج السيخ كانوا في طريقهم إلى أحد أقدس الأضرحة في عقيدتهم، بمدينة نانكانا صهيبا القريبة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية إن القطار كان قادما من كراتشي بجنوب البلاد في طريقه إلى لاهور، شرقا.