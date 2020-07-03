أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مقتل 17 من السيخ جراء اصطدام قطار بحافلة في باكستان

01:52 م الجمعة 03 يوليه 2020
مقتل 17 من السيخ جراء اصطدام قطار بحافلة في باكستان

اصطدام قطار بحافلة في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

قال مسؤولون إن ما لايقل عن 17من الحجاج السيخ لقوا حتفهم في باكستان اليوم الجمعة عندما اصطدم قطار بالحافلة التي كان تقلهم عند معبر للسكك الحديدية، بسبب غياب المسؤول عن المعبر.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد أكرم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث وقع في بلدة شيخوبورا بإقليم البنجاب، وسط البلاد.

وأضاف أكرم أن حوالي عشرة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتابع بالقول إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث إن حالة بعض المصابين حرجة.

وقال إن الحجاج السيخ كانوا في طريقهم إلى أحد أقدس الأضرحة في عقيدتهم، بمدينة نانكانا صهيبا القريبة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية إن القطار كان قادما من كراتشي بجنوب البلاد في طريقه إلى لاهور، شرقا.

اصطدام قطار بحافلة باكستان إسلام آباد

الخبر التالى:

رئيس وزراء الهند يقوم بزيارة مفاجئة إلى منطقة لاداخ وسط مواجهة حدودية مع الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وقف البلازما وتأجيل المسحة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي