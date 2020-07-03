عقيلة صالح يبحث مع رئيسة الفيدرالية الروسية تعزيز التعاون البرلماني
بنغازي – موسكو- (أ ش أ):
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب وصوله إلى موسكو، مع رئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفيينكو، تعزيز علاقات التعاون البرلماني.
وأوضحت بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة، أن رئيسة الفيدرالية الروسية أكدت -خلال اللقاء - أن روسيا تقدر رغبة صالح كرئيس لمجلس النواب الليبي بالمساهمة في حل المشكلات المعقدة في ليبيا من خلال البحث عن حلول وسط.
وقالت ماتفيينكو "نتابع بعناية الأحداث في ليبيا، ونحاول بكل وسيلة ممكنة التغلب على هذه المرحلة، حتى تصبح ليبيا دولة مزدهرة مرة أخرى".
وأعربت ماتفيينكو عن سعادتها بلقاء صالح، مؤكدة تطلعها إلى محادثة مثمرة حول الوضع في ليبيا.
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