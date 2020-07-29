حاكمة أوريجون الأمريكية: القوات الاتحادية ستنسحب من بورتلاند على مراحل

واشنطن - (د ب أ)

قالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون، اليوم الأربعاء، إن القوات الاتحادية التي اشتبكت مع المتظاهرين في بورتلاند ستنفذ "انسحابًا على مراحل" من المدينة الواقعة غربي البلاد.

وقالت براون: "هؤلاء الضباط الاتحاديون تصرفوا كقوة احتلال، ورفضوا المساءلة وجلبوا العنف والصراع إلى مجتمعنا".

وقالت براون إنها تفاوضت مع نائب الرئيس مايك بنس و "وافقت الحكومة الاتحادية على طلبي وستسحب هؤلاء الضباط من بورتلاند".

وقال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، إن هناك "خطة مشتركة لإنهاء النشاط العنيف في بورتلاند". وهذا يشمل تعزيز تواجد الشرطة المحلية وشرطة الولاية.

وأشار وولف إلى أن القوات الاتحادية لن تغادر حتى يتم "التأكد" من أن الممتلكات الاتحادية محمية.

يشار إلى أن جزءا كبيرا من القوات الاتحادية التي تم نشرها كان لحماية محكمة اتحادية.

وانتقد الديمقراطيون بشدة انتشار القوات الاتحادية في بورتلاند، واتهموهم بجعل الوضع المتقلب بالفعل أسوأ حالا واستغلال الملكية الاتحادية كذريعة لتنفيذ حملة قمع.

واندلعت الاحتجاجات في بورتلاند في أعقاب مقطع فيديو يظهر وفاة جورج فلويد على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.

وبينما هدأت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، واصلت بورتلاند تنظيم المسيرات الليلية. لكنها تحولت إلى أكثر من المطالبة بالعدالة العرقية لتشمل مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك الدعوات لإخراج القوات الاتحادية.