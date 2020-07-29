ترامب: لن نتنازل عن مكانتنا كأكبر منتج في صناعة النفط
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مكانتها كأكبر منتج في صناعة النفط.
وأعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، من منطقة الحوض البرمي في ولاية تكساس، تمديد السماح للشركات الأمريكية بتصدير النفط والغاز حتي عام ٢٠٥٠، وشدد على أنه لن يسمح لأحد بإخراج الشركات الأمريكية من قطاع الطاقة.
وأعرب عن تقديره لتحركات منظمة "أوبك بلس" في تخفيض إنتاج النفط، والتي ساعدت على استقرار السوق على حد قوله.
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