الرئيس اليمني يشيد بجهود السعودية في التوصل لآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

وكالات

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن وشعبه في مختلف المجالات والمراحل والظروف ودعم أمنه ووحدته واستقراره، لافتًا إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين ومتانة التعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مساء اليوم الأربعاء، أنه ناقش خلال استقباله، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هنزل، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وتطرق رئيس اليمو، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع والأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، مثمنًا في هذا الصدد جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لليمن وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل تحقيق السلام الدائم والتي سيكون التسريع بإنجاح واتمام اتفاق الرياض أحد عواملها الأساسية في استعادة الامن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.

وأكد على مواصلة دعم بلاده لليمن وقيادتها الشرعية ومهنئا ومبارك الرئيس لهذا الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة وستعمل مع الجميع لإنجاحه