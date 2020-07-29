مع زيادة إصابات كورونا..لا مطاعم الكمامات "إجبارية" في هونج كونج
هونج كونج- (د ب أ):
بدأت حكومة هونج كونج، الأربعاء، تدابير جديدة للحد من زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، حيث فرضت استخدام الكمامات وحظرت تناول الطعام داخل المطاعم.
وتضاعف معدل الوفيات في المدينة بكوفيد 19 إلى 24 في أقل من 10 أيام، حيث يصاب أكثر من 100 شخص بفيروس كورونا يوميا. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات الآن 3003 .
وستستمر عمليات التطهير والتنظيف في الأسواق وغيرها من المناطق والصناعات عالية المخاطر، مع إجراء اختبارات جماعية لسائقي سيارات الأجرة ودور الرعاية والعاملين في تقديم الطعام وشركات إدارة الممتلكات.
وتحمل العمال العبء الأكبر من الإجراءات الجديدة للرئيسة التنفيذية كاري لام، حيث اضطر الكثيرون منهم إلى تناول الطعام في الهواء الطلق في درجات الحرارة مرتفعة وأمطار.
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