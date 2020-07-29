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تعمد نقل الفيروس.. محكمة بحرينية: السجن 3 سنوات لمصاب بكورونا عرض أطباء للعدوى

06:37 م الأربعاء 29 يوليه 2020
تعمد نقل الفيروس.. محكمة بحرينية: السجن 3 سنوات لمصاب بكورونا عرض أطباء للعدوى

البحرين

البحرين - (أ ش أ)

قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمملكة البحرين، بالسجن ٣ سنوات وغرامة ألف دينار بحق أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعريضه الأطباء العاملين بمركز الفحص للعدوى.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قدوم المتهم لمركز الفحص من أجل عمل فحص فيروس كورونا حيث كان آخر فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس، وأثناء ذلك تعمد المتهم إزالة كمام الوجه والسعال أمام الأطباء الموجودين بالمركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده ثم المسارعة بلمس الأطباء في مواضع متفرقة من أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.

وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً، واحالته محبوساً إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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