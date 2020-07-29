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أعلى رقم منذ 75 يوما.. وفيات كورونا في أمريكا تسجل أرقاماً قياسية

04:53 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
أعلى رقم منذ 75 يوما.. وفيات كورونا في أمريكا تسجل أرقاماً قياسية

أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.
كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بحب ما أظهرت بيانات الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها وفق سكاي نيوز.

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا، وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية، الثلاثاء، كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريغون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.
وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر

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