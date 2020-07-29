الصين تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.

ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 حالة إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.

وسجل إقليم لياونينج، بشمال شرقي البلاد، حيث تم تتبع مجموعة من الحالات الجديدة في مصنع لتجهيز المأكولات البحرية في مدينة داليان الساحلية، 8 حالات جديدة، بزيادة حالتين عما تم تسجيله في اليوم السابق.

وفرضت السلطات البلدية حجرا صحيا على جميع من خالطوا موظفي الشركة عن قرب، وأغلقت المنطقة المحيطة بها.

كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى داليان يوم الاثنين لمنع تفشي الفيروس.

كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.