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مقتل ضابط عراقي كبير خلال عملية لتعقب عناصر إرهابية غربي بغداد

01:12 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
مقتل ضابط عراقي كبير خلال عملية لتعقب عناصر إرهابية غربي بغداد

الجيش العراقي

بغداد - (د ب أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الثلاثاء، عن مقتل قائد لأحد أفواج المشاة في الجيش العراقي أثناء عملية عسكرية لتعقب مجاميع إرهابية في قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار 118كم غربي بغداد.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي إن "العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء 29التابع لفرقة المشاة السابعة استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء من اجل السيطرة على منطقة العكبه بقضاء هيت ما اسفر عن إصابة مقاتلين اثنين".

الجيش العراقي عناصر إرهابية بغداد أفواج المشاة

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