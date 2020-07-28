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الأمم المتحدة تشيد بدور الجزائر في مكافحة الاتجار بالبشر

08:54 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
الأمم المتحدة تشيد بدور الجزائر في مكافحة الاتجار بالبشر

الأمم المتحدة

الجزائر - (أ ش أ)

أشاد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك إيفرفيست، اليوم الثلاثاء، بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإتجار بالبشر على مستوى منتديات الأمم المتحدة.

وقال إيفرفيست، في تصريحات اليوم، إن "الجزائر تضطلع بدور ريادي لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى منتديات الأمم المتحدة"، معربا عن شكر الأمم المتحدة إزاء هذا الدور الحاسم والجوهري لمختلف المعنيين في مكافحة الإتجار بالأشخاص لاسيما الدرك الوطني (تابع للجيش) والشرطة والقضاة والجمارك والهيئات المكلفة بالتضامن والأطباء.

وأضاف " أنتم تجسدون، كل في وظيفته، الجهود و الالتزام العميق للجزائر في مكافحة هذه الظاهرة إلى عمل ملموس من أجل حماية ومساعدة ضحايا هذه الجريمة الشنعاء".

من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي ضرورة تنسيق وتدعيم الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص وجميع أشكال الاستغلال مضيفة أن "هذه الظاهرة تشهد توسعا وليس لها حدود ولا دين لكن الشيء المؤكد هو أن الأمر يتعلق بمساس دنيء يرتكز على استغلال الضعفاء الذين أغلبيتهم من النساء والأطفال".

وأشارت إلى أنه تم إنشاء خلية بهدف الإنذار من كل محاولات انتهاك حقوق الطفل، منوهة بأنه منذ يوم 26 يوليو 2020 استقبلت هذه الخلية ما يقارب نصف مليون مكالمة هاتفية لطلب استفسارات او توجيهات.

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الأمم المتحدة إيريك إيفرفيست الجزائر مكافحة الاتجار بالبشر

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