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موسيقيون وفنانون يحتجون على قيود "كورونا" في التشيك

05:26 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
موسيقيون وفنانون يحتجون على قيود "كورونا" في التشيك

فيروس كورونا في التشيك

براغ- (د ب أ)


نظم أكثر من ألف موسيقي وفنان احتجاجا في وسط براغ، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين ضد القيود التي تفرضها الحكومة التشيكية لوقف تفشي فيروس كورونا.

وطالب المحتجون بتخفيف القيود قريبا وطالبوا أيضا بدعم مالي.

وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء أندريه بابيس، وصف المحتجون ما اعتبروه "مشكلات وجودية" يواجهها فناني الاستعراض، وسط إغلاق شبه كامل للفنون الاستعراضية.

وقال الفنانون إنه تم إلغاء جميع المهرجانات والحفلات والفرص الاستعراضية الأخرى، مشيرين إلى أنهم لا يرون بارقة ضوء في نهاية النفق.

وقال وزير الثقافة لوبومير زوراليك، إنه يريد فتح حوار. ونقلت وكالة أنباء (سي تي كيه) التشيكية عن زوراليك قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن القيود ستستمر حتى نهاية العام.

وحاليا، لا يتم السماح بتجمع أكثر من 500 شخص في الفعاليات التي تتم بالغرف المغلقة. ويتعين على الأشخاص ارتداء الكمامات في الفعاليات التي تضم أكثر من 100 شخص.

وسجلت التشيك 373 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.​

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