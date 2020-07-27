سقوط ٣ صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

وكالات

‏سقوط 3 صواريخ على قاعدة التاجي في العاصمة العراقية بغداد، التي تشغلها القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، حسب ما ذكرت العربية.

وحلقت مروحيات عسكرية أمريكية، فوق المعسكر بعد استهدافه بقصف صاروخي.

وذكرت وسائل إعلام عراقية محلية، مساء اليوم، أن قاعدة التاجي استهدفت بصواريخ من طراز كاتيوشا.

يشار إلى أنه يوجد في العراق حاليًا نحو 4 آلاف جندي أمريكي على الأقل منتشرين في 12 قاعدة عسكرية في أرجاء البلاد، يتولون تدريب الجيش العراقي، وتقديم المشورة في الحرب ضد تنظيم داعش.