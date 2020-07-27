كوريا الجنوبية تعتقد أن منشقا شماليا سبح عائدا إلى موطنه

سول- (د ب أ):

أعلن جيش كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن اعتقاده أن رجلا صنفته كوريا الشمالية على أنه "منشق" مطلع الأسبوع قام بالسباحة عائدا باتجاه الشمال عبر الحدود بعد ثلاث سنوات من المغادرة.

وطبقا لرواية بيونج يانج ظهرت على الرجل، 24 عامًا، أول أعراض كورونا (كوفيد-19) في كوريا الشمالية . وبعد وصوله تم إغلاق بلدة كايسونج الحدودية وأعلنت كوريا الشمالية حالة الطوارئ في المنطقة لمنع انتشار الفيروس .

وقالت هيئة السيطرة على الأوبئة في كوريا الجنوبية إن المشتبه به العائد ليس مسجل في كوريا الجنوبية على أنه شخص مصاب أو خالط شخصا مصابا. ولم تستطع تأكيد ما إذا كانت أعراض كورونا ظهرت عليه.

ويشتبه في أن الرجل سبح عائدا إلى كوريا الشمالية في 19 يوليو قادما من مدينة كانج هوا القريبة من الحدود، حسبما قال ناطق باسم هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية.

وجرى العثور على حقيبة ظهر من المكان الذي يعتقد أنه سبح منه .

ويُعتقد أن الرجل قد فر من كوريا الشمالية إلى الشطر الجنوبي في 2017، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وقالت شرطة الشطر الجنوبي أن الرجل كان قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، بحسب يونهاب.

يفر ما متوسطه ألف شخص سنويا من كوريا الشمالية لأسباب مختلفة من بينها القمع السياسي والجوع.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن 11 لاجئا كوريا شماليا فقط عادوا إلى موطنهم في الخمس سنوات الأخيرة.

يشار إلى أن الوضع الصحي الفعلي في الدولة المنعزلة ليس معروفا إلى حد كبير.