روسيا تعلن تصفية مسلح كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو
01:09 م الإثنين 27 يوليه 2020
موسكو - أ ش أ
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تصفية مسلح كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة موسكو.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.
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