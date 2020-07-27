أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

القوات المسلحة العراقية تؤكد على حماية المتظاهرين وعدم التعرض لأي متظاهر

03:22 ص الإثنين 27 يوليه 2020
القوات المسلحة العراقية تؤكد على حماية المتظاهرين وعدم التعرض لأي متظاهر

تظاهرات العراق _ أرشيفية

بغداد - (د ب أ):
صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية فجر اليوم الاثنين أن القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر وإن حاول استفزازها.

وقال في بيان صحفي على خلفية تصاعد المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن العراقية على خلفية أزمة الكهرباء أن القوات الأمنية "تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

وأضاف "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم (الأحد) في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل إلى معرفة ما جرى على أرض الواقع، ومحاسبة أي مقصر أو معتدي".

وذكر البيان "أن استفزاز القوات الامنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".

وأوضح البيان "كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية".

وأكد البيان أن "المتظاهرين هم إخوتنا وأبناؤنا مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم. والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".

وكان المئات من العراقيين قد خرجوا الليلة الماضية في مظاهرات احتجاجية متفرقة في محافظات النجف وكربلاء والناصرية والديوانية وواسط ومناطق متفرقة في بغداد على خلفية الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وطالبوا بإحالة الفاسدين إلى القضاء العراقي.

القوات المسلحة العراقية حماية المتظاهرين المتظاهرين السلميين المظاهرات الاحتجاجية

الخبر التالى:

الشرطة الأسترالية تحذر من عمليات احتيال تستهدف الطلاب الصينيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير النقل يقدم 3 حلول مقترحة لإرضاء سكان عمارة الشربتلي بالزمالك