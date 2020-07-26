أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

المسماري: سماء ليبيا مباحة ونحتاج لمنظومة دفاع جوي قوية

11:11 م الأحد 26 يوليه 2020
المسماري: سماء ليبيا مباحة ونحتاج لمنظومة دفاع جوي قوية

اللواء أحمد المسماري

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش لا يزال يطالب القوى الليبية بحل سياسي للأزمة الراهنة يتفق عليه جميع الأطراف.

وتابع المسماري في تصريحات لفضائية "العربية" السعودية، أن مصراته تحولت لقاعدة إدارية تركية متقدمة، في ظل استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالدفع بالمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا.

ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن سماء ليبيا أصبحت مباحة وأنهم بحاجة لمنظمومة دفاع قوية، مشيرًا إلى أن الجيش دعم خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بشكل جيد.

أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي منظومة دفاع جوي

الخبر التالى:

الوزراء السوداني يعلن نشر قوات مشتركة في ولايات دارفور لحماية المواطنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير النقل يقدم 3 حلول مقترحة لإرضاء سكان عمارة الشربتلي بالزمالك