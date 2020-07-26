المسماري: سماء ليبيا مباحة ونحتاج لمنظومة دفاع جوي قوية
وكالات
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش لا يزال يطالب القوى الليبية بحل سياسي للأزمة الراهنة يتفق عليه جميع الأطراف.
وتابع المسماري في تصريحات لفضائية "العربية" السعودية، أن مصراته تحولت لقاعدة إدارية تركية متقدمة، في ظل استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالدفع بالمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا.
ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن سماء ليبيا أصبحت مباحة وأنهم بحاجة لمنظمومة دفاع قوية، مشيرًا إلى أن الجيش دعم خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بشكل جيد.
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