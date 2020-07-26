السعودية تسجل 30 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بكورونا
الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2733 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 1968 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 266 ألفا و941 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 2541 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 220 ألفا و 323 شخصا.
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