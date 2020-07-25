آلاف الإسرائيليين يحتجون على سياسات الحكومة بشأن التعامل مع جائحة كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرات مساء اليوم السبت ضد البطالة والفساد وتعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقام المتظاهرون بالنفخ في الأبواق وقرعوا الطبول ورفعوا لافتات ورددوا هتافات من بينها "مليون عاطل" و"بيبي (أى بنيامين نتنياهو) استقل"و "وزير الجرائم " .

ويشير المتظاهرون بـ "وزير الجريمة" إلى قضية فساد ضد نتنياهو، 70 عامًا، وهو في السلطة منذ عام 2009.

وسمحت الشرطة بالاحتجاجات خارج فيلا نتانياهو الخاصة في بلدة قيصرية الساحلية، وبالقرب من مقر إقامته الرسمي في القدس، وفي متنزه ساحلي في تل أبيب وأماكن أخرى في البلاد حتى قرابة منتصف الليل.

وكان رئيس الوزراء قد فرض إغلاقا سريعا وصارما في منتصف مارس، ونجح ذلك في احتواء أول موجة لتفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

ومع ذلك، تسبب الإغلاق في الإضرار بالاقتصاد بشدة، حيث تخطت البطالة حاجز الـ 20% في بلد يقطنه تسعة ملايين نسمة.

ومنذ رفع الإغلاق الأول في مايو، ارتفع عدد الحالات المؤكدة اليومية الجديدة، مما أدى حاليا إلى تزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأسبوعية .

وسجلت إسرائيل حاليا 33160 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينهم 94 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، وتعافى 27 ألف شخص بشكل كامل، بينما توفي 455 شخصا، حسب وزارة الصحة.