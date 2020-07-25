أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

آلاف الإسرائيليين يحتجون على سياسات الحكومة بشأن التعامل مع جائحة كورونا

11:24 م السبت 25 يوليه 2020
آلاف الإسرائيليين يحتجون على سياسات الحكومة بشأن التعامل مع جائحة كورونا

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرات مساء اليوم السبت ضد البطالة والفساد وتعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقام المتظاهرون بالنفخ في الأبواق وقرعوا الطبول ورفعوا لافتات ورددوا هتافات من بينها "مليون عاطل" و"بيبي (أى بنيامين نتنياهو) استقل"و "وزير الجرائم " .

ويشير المتظاهرون بـ "وزير الجريمة" إلى قضية فساد ضد نتنياهو، 70 عامًا، وهو في السلطة منذ عام 2009.

وسمحت الشرطة بالاحتجاجات خارج فيلا نتانياهو الخاصة في بلدة قيصرية الساحلية، وبالقرب من مقر إقامته الرسمي في القدس، وفي متنزه ساحلي في تل أبيب وأماكن أخرى في البلاد حتى قرابة منتصف الليل.

وكان رئيس الوزراء قد فرض إغلاقا سريعا وصارما في منتصف مارس، ونجح ذلك في احتواء أول موجة لتفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

ومع ذلك، تسبب الإغلاق في الإضرار بالاقتصاد بشدة، حيث تخطت البطالة حاجز الـ 20% في بلد يقطنه تسعة ملايين نسمة.

ومنذ رفع الإغلاق الأول في مايو، ارتفع عدد الحالات المؤكدة اليومية الجديدة، مما أدى حاليا إلى تزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأسبوعية .

وسجلت إسرائيل حاليا 33160 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينهم 94 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، وتعافى 27 ألف شخص بشكل كامل، بينما توفي 455 شخصا، حسب وزارة الصحة.

فيروس كورونا إسرائيل كوفيد 19

الخبر التالى:

من هو هشام المشيشي المُكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91583

    عدد المصابين

  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 511 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و40 حالة وفاة